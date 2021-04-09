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Летние олимпийские виды спорта

Умерла олимпийская чемпионка по стрельбе Диана Игай

Причиной смерти 56-летней венгерки стали осложнения, вызванные коронавирусом

ТАСС, 9 апреля. Олимпийская чемпионка по стрельбе венгерка Диана Игай скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщает Венгерская ассоциация стрельбы.

Причиной смерти Игай стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Игай выступала в стендовой стрельбе в дисциплине "скит". Она стала победительницей Олимпиады 2004 года, на Играх-2000 Игай завоевала бронзу. Также в ее активе две золотые, одна серебряная и две бронзовые награды чемпионатов мира. На чемпионатах Европы она завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали.

Теги
ВенгрияЛетние олимпийские виды спорта
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