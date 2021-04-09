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Футбол в России

Футболист ЦСКА Карпов прокомментировал первый гол за команду в официальных матчах

Защитник отметил передачу в исполнении Арнора Сигурдссона

ТАСС, 9 апреля. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Вадим Карпов в эпизоде с первым голом за команду отметил передачу в исполнении Арнора Сигурдссона. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба ЦСКА.

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В четверг ЦСКА одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1 в четвертьфинале Бетсити Кубка России по футболу. Карпов стал автором одного из мячей команды, этот гол стал первым для него в составе армейцев в официальных матчах.

"Была хорошая подача от Сигурдссона. Я выпрыгнул, ударил головой, и все, - сказал Карпов. - Открываю глаза - мяч в ворота закинул вратарь. Я засыпал и представлял, что, может быть, получится забить. Так и произошло".

Карпову 18 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах за ЦСКА.

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