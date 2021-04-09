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Футбол в России

В РФС подтвердили факт перепалки между представителями "Арсенала" и ЦСКА

Ранее сообщалось, что два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы"
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц подтвердил факт перепалки между представителями "Арсенала" и ЦСКА после матча 1/4 финала Бетсити - Кубка России. Об этом Григорьянц сообщил ТАСС.

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Встреча прошла в четверг в Туле и завершилась победой армейцев со счетом 2:1. Портал "Чемпионат.com" со ссылкой на источник ранее сообщил, что два футболиста "Арсенала" угрожали тренерам ЦСКА "проломить головы".

"В протоколе главного арбитра матча указано, что в подтрибунном помещении по окончании игры произошла словесная перепалка между представителями команд. Аналогичная запись есть и в рапорте комиссара. Кроме того, комиссар предоставил видеозапись, которая подтверждает факт перепалки. Рядом с этими событиями находился ассистент судьи матча, его рапорт запрошен КДК РФС", - сказал Григорьянц.

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