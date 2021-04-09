Тренер Польховский заявил, что покинул биатлонную сборную России по своей инициативе

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Валерий Польховский по своей инициативе ушел с поста главного тренера сборной России по биатлону. Об этом он заявил ТАСС.

Пост главного тренера Польховский официально покинет 31 мая. Причиной стали проблемы со здоровьем.

"Это была моя инициатива, меня к этому никто не принуждал, - сказал Польховский. - С этим предложением я выступил на заседании правления Союза биатлонистов России. Я попросил, чтобы мою кандидатуру не рассматривали на следующий сезон".

"Я буду только рад, если другой сможет лучше исполнить роль главного тренера сборной. Желаю российскому биатлону на предстоящих Олимпийских играх завоевать как можно больше медалей", - добавил он.

Во время февральского чемпионата мира в Словении Польховский был госпитализирован, его здоровье пошатнули коронавирус, которым он переболел в начале года, и неудачное выступление команды на турнире.

Польховскому 67 лет, на протяжении тренерской карьеры он неоднократно привлекался к работе с национальной командой. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента СБР по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.