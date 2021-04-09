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Биатлон

Польховский заявил, что не намерен завершать карьеру биатлонного тренера

31 мая он оставит пост главного тренера сборной России по состоянию здоровья

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Валерий Польховский не намерен завершать карьеру биатлонного тренера. Об этом он заявил ТАСС.

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31 мая Польховский оставит пост главного тренера сборной России по состоянию здоровья.

"Динамика положительная, все нормально, - сказал Польховский про свое самочувствие. - Тренерскую карьеру я заканчивать не намерен. После сезона надо будет немного отдохнуть, привести себя в порядок, а после - время покажет".

Во время февральского чемпионата мира в Словении Польховский был госпитализирован, его здоровье пошатнули коронавирус, которым он переболел в начале года, и неудачное выступление команды на турнире.

Польховскому 67 лет, на протяжении тренерской карьеры он неоднократно привлекался к работе с национальной командой. В декабре 2019 года был назначен на пост вице-президента Союза биатлонистов России по организации деятельности сборных, должность главного тренера сборной России занял в августе 2020 года.

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