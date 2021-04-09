Чемпион мира Перкинс присоединится к сборной России по велотреку в мае

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по велогонкам на треке в составе сборной Австралии Шейн Перкинс намерен присоединиться в мае к сборной России, членом которой он является. Об этом Перкинс сообщил ТАСС.

34-летний Перкинс с начала пандемии находится в Австралии, куда уехал сразу после чемпионата мира, который проходил в Берлине с 26 февраля по 1 марта 2020 года. Из-за сложной эпидемиологической обстановки и транспортных проблем спортсмен пока не имеет возможности вернуться в Россию и вынужден тренироваться самостоятельно.

"К счастью, там, где я живу, воздействие коронавируса не было столь драматичным, как в других местах мира, поэтому я имел возможность тренироваться. Я присоединюсь к национальной команде в мае", - сказал Перкинс.

С 13 по 16 мая в Гонконге должен пройти этап Кубка наций, в котором сборная России по велотреку намерена принять участие. "Было бы хорошо встретиться с командой в Гонконге, но я не думаю, что это будет возможно. В любом случае сначала мне нужно приехать в Россию", - добавил Перкинс.

Первый этап был запланирован в Уэльсе с 22 по 25 апреля, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Личный тренер Перкинса Владимир Хозов ранее заявил ТАСС, что спортсмен продолжает оставаться кандидатом в олимпийскую команду и ему будет обязательно предоставлен шанс проявить себя.

Уроженец Австралии Перкинс выигрывал чемпионаты мира в 2011 и 2012 годах, на Олимпиаде-2012 стал обладателем бронзовой награды. Летом 2017 года спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.

Чемпионат Европы пройдет в Минске с 23 по 27 июня. Олимпийские игры в Токио должны состояться в период с 23 июля по 8 августа.