Баскетболист ЦСКА Хэкетт пропустит несколько матчей из-за ушиба плеча

ТАСС, 9 апреля. Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Дэниел Хэкетт пропустит несколько матчей из-за ушиба правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Баскетболист получил травму в четверг в домашнем матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги против французского "Вийёрбана" (88:70). Состояние 33-летнего игрока будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме.

Хэкетт выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.