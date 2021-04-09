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Баскетбольные еврокубки

Баскетболист ЦСКА Хэкетт пропустит несколько матчей из-за ушиба плеча

Защитник получил травму в четверг в матче Евролиги

ТАСС, 9 апреля. Защитник московского баскетбольного клуба ЦСКА Дэниел Хэкетт пропустит несколько матчей из-за ушиба правого плеча. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба.

Баскетболист получил травму в четверг в домашнем матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги против французского "Вийёрбана" (88:70). Состояние 33-летнего игрока будет оцениваться медицинским штабом в ежедневном режиме.

Хэкетт выступает за ЦСКА с 2018 года. В составе московского клуба он стал победителем Евролиги и Единой лиги ВТБ.

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