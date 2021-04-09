"Авангард" обратился в МВД Татарстана по поводу распространения информации о Емелине

ТАСС, 9 апреля. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" направил официальный запрос в МВД по Республике Татарстан по поводу распространенной информации об игроке команды Алексее Емелине. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".

В среду в пресс-службе МВД по республике сообщили ТАСС, что начата проверка на основании результатов экспертизы, в которых говорится о наличии наркотических веществ в анализах 34-летнего Емелина. Позднее в "Авангарде" заявили, что клуб не располагает информацией о присутствии в организме игрока запрещенных веществ. Телеграм-канал Mash в четверг сообщил, что вещества в крови Емелина оказались сильнодействующими лекарствами.

Запрос направлен министру внутренних дел республики Артему Хохорину и главному врачу Казанского федерального университета Сергею Осипову. Клуб просит сообщить, на основании каких документов была распространена информация об обнаружении в крови Емелина наркотических веществ. Также клуб спрашивает, существуют ли какие-либо объективные данные, свидетельствующие о наличии таких веществ в крови игрока.

"Клуб считает, что распространенная недостоверная информация негативно влияет на деловую репутацию "Авангарда", честь и достоинство Емелина, а также явно посягает на режим врачебной тайны, из-за чего данный эпизод требует проверки", - говорится в сообщении.

Емелин почувствовал себя плохо после первого матча полуфинала Кубка Гагарина с "Ак Барсом" в Казани (5 апреля) и был госпитализирован. Издание "Бизнес-Онлайн" сообщило, что игроку поставили диагноз "токсический шок печени" и что в крови спортсмена были обнаружены наркотические вещества. Позднее хоккеист был перевезен в Москву.