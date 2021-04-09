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Умер принц Филип

Матчи чемпионата Англии по футболу начнутся с минуты молчания в память о принце Филипе

Футболисты выйдут на поле с траурными повязками на рукавах

ТАСС, 9 апреля. Все матчи Английской футбольной премьер-лиги, которые пройдут на текущей неделе, будут начинаться с минуты молчания в связи со смертью супруга британской королевы Елизаветы II герцога Эдинбургского Филипа. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Кроме того, футболисты выйдут на поле с траурными повязками на рукавах.

Ближайший матч 31-го тура чемпионата Англии пройдет в пятницу - "Фулхэм" дома сыграет против "Вулверхэмптона". Три матча состоятся в субботу, четыре - в воскресенье.

Как ранее информировал Букингемский дворец, герцог Эдинбургский Филип умер в пятницу утром в возрасте 99 лет в Виндзорском замке.

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ВеликобританияУмер принц Филип
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