СМИ: Зидан думает об уходе из "Реала" по окончании сезона

ТАСС, 9 апреля. Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан раздумывает о прекращении работы в клубе по окончании сезона. Об этом сообщает телеканал TeleMadrid.

Отмечается, что причиной возможного ухода 48-летнего специалиста является моральная усталость. По информации телеканала, Зидан плохо воспринял информацию о том, что его могут сменить на посту главного тренера. Ранее газета As сообщила, что Рауль или Йоахим Лёв могут возглавить "Реал".

Зидан был назначен тренером "Реала" в 2019 году. Ранее он уже тренировал мадридский клуб - с 2016 по 2018 год. Под его руководством "Реал" трижды выиграл Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании, установив рекорд по продолжительности беспроигрышной серии в истории клуба - 40 матчей.

В нынешнем сезоне "Реал" дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом матче мадридский клуб дома обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1, ответная игра пройдет 14 апреля в Англии. "Реал" с 63 очками после 29 игр занимает третье место в чемпионате Испании.