Российские гребцы завоевали первые олимпийские лицензии

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Олимпийские лицензии, которые завоевали на европейской квалификационной регате в Италии Анна Пракатень и Мария Боталова с Анастасией Лебедевой в академической гребле, стали первыми для российской команды по гребному спорту. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Пракатень выиграла финальный заезд в одиночке с результатом 7 минут 30,50 секунды. Боталова и Лебедева, выступающие в двойке парной легкого веса, победили, показав время 7.04,59.

"У нас появились первые олимпийские лицензии, - сказал Свирин. - Эти же спортсмены будут соревноваться на Играх в Токио. С 18 по 20 мая пройдет финальная олимпийская квалификация, в программе все 14 олимпийских классов, и из каждого класса лодок по два экипажа получат право поехать в Токио. Российские гребцы примут участие в нескольких классах".

"Сегодня у нас стартовал уже чемпионат Европы, и в предварительном заезде Аня Пракатень и девочки в двойке парной выиграли свои заезды с лучшим временем. Спортсменки сейчас на хорошем ходу, та же Аня выиграла с подавляющим преимуществом, что дает нам право уже сейчас рассчитывать на то, что она сможет в Токио отобраться в финал. Но до Олимпиады еще есть время, хотя с иностранными специалистами мы работаем относительно недавно. Все настроены по-боевому и готовы трудиться дальше", - сказал Свирин.

Финальная квалификационная регата должна пройти в швейцарском Люцерне. Итальянец Джанни Постильоне, которого Свирин считает одним из лучших тренеров мира, а также литовец Миколас Масилионис начали работать со сборной России в ноябре прошлого года.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.