"Локомотив" сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу

Хозяином поля будет "Локомотив". В другом полуфинале грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов".

Полуфинальные матчи запланированы на 21-22 апреля, финал пройдет 12 мая. Действующим победителем Кубка России является петербургский "Зенит", который выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. "Зенит" и другие команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. "Ахмат" выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался "Терек". "Крылья Советов" один раз играли в финале, в 2004 году.