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Футбол в России

"Локомотив" сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу

В другом полуфинале встретятся грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов"
Арнор Сигурдссон (ЦСКА) и Эдер ("Локомотив") Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Арнор Сигурдссон (ЦСКА) и Эдер ("Локомотив")
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 9 апреля. Московские клубы "Локомотив" и ЦСКА встретятся в полуфинальном матче Бетсити - Кубка России по футболу. Жеребьевка состоялась в пятницу.

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Хозяином поля будет "Локомотив". В другом полуфинале грозненский "Ахмат" примет самарские "Крылья Советов".

Полуфинальные матчи запланированы на 21-22 апреля, финал пройдет 12 мая. Действующим победителем Кубка России является петербургский "Зенит", который выбыл из турнира на стадии 1/8 финала.

Перед стартом сезона-2020/21 был утвержден новый формат проведения турнира, согласно которому вместо стадий 1/32 финала и 1/16 финала были сформированы 10 групп по три команды. В каждой из них были собраны по одной команде от Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), которые сыграли между собой по одному матчу, а победители каждой из 10 групп вышли в 1/8 финала. "Зенит" и другие команды, принимавшие участие в еврокубках этого сезона, вышли в эту стадию напрямую.

"Локомотив" является самой титулованной командой Кубка России, железнодорожники побеждали в турнире восемь раз. ЦСКА семь раз побеждал в турнире и занимает по этому показателю второе место. "Ахмат" выиграл Кубок России в 2004 году, тогда клуб назывался "Терек". "Крылья Советов" один раз играли в финале, в 2004 году.

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