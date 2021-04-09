Восемь городов подтвердили, что примут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями

ТАСС, 9 апреля. Санкт-Петербург, Баку, Бухарест, Будапешт, Лондон, Амстердам, Копенгаген и Глазго подтвердили, что проведут матчи чемпионата Европы по футболу со зрителями. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В Санкт-Петербурге и Баку разрешат заполнять стадионы на 50%, при этом российская сторона готова рассмотреть увеличение количества зрителей к концу апреля. Будапешт намерен снять ограничение по заполняемости трибун при условии, что болельщики будут придерживаться строгих правил по противодействию коронавирусу.

Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго подтвердили пропускную способность в 25-33%, при этом Амстердам, Бухарест и Копенгаген сохраняют возможность потенциально увеличить разрешенную заполняемость трибун в конце этого месяца. Лондон подтвердил минимальную вместимость в 25% для трех матчей групповой стадии и игры 1/8 финала. Английский оргкомитет надеется подтвердить более высокую вместимость для полуфиналов и финала в начале июня. Любой желающий до 22 апреля может вернуть билеты и получить их полную стоимость.

Окончательное решение по проведению матчей в Мюнхене, Риме, Бильбао и Дублине станет известно 19 апреля. Матчи чемпионата Европы пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Россия, Азербайджан и Венгрия готовят послабления на въезд иностранных болельщиков

Обладатели билетов, прибывающие в Будапешт, не должны будут соблюдать карантин. Другие требования останутся в силе. В частности, каждый болельщик должен предъявить справки с двумя отрицательными результатами теста на коронавирус.

Международные поездки в Баку для нерезидентов запрещены, однако власти Азербайджана разрешат въезд в страну обладателям билетов, являющимся гражданами или резидентами Турции, Швейцарии и Великобритании. Также визу смогут получить граждане стран, вышедших в четвертьфинал чемпионата Европы. Кроме того, они могут не соблюдать карантин при наличии справки с отрицательным результатом теста на коронавирус. Санкт-Петербург в настоящее время прорабатывает послабления на въезд для обладателей билетов на матчи.