WP: США изучают вариант активного использования "акта Родченкова" на Играх в Токио

По ее свидетельству, Федеральное бюро расследований (ФБР) США "рассматривает летнюю Олимпиаду в Токио как первую возможность расширить свои усилия", якобы направленные на борьбу с коррупцией и допингом в мировом спорте за счет использования новых полномочий, предоставленных упомянутым американским законом. Однако, как отмечает "Вашингтон пост", с учетом приема, оказанного в международном сообществе этому закону при его подписании в декабре минувшего года, летние Игры способны "оказаться индикатором того, смогут ли американские следователи рассчитывать на сотрудничество или [лишь на] противодействие со стороны их коллег в других странах".

В публикации также уточняется, что "неясно, каким на Играх в Токио может быть присутствие ФБР".

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ранее несколько раз выражало обеспокоенность по поводу "акта Родченкова", имеющего экстерриториальный характер. Нормы этого американского закона предусматривают возможность преследования компетентными органами США иностранных граждан. Закон носит имя бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова, который выступал главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. Действие закона США под предлогом борьбы с допинговыми сговорами пытаются распространить на все соревнования с американским участием, проводимые в соответствии с правилами WADA. При этом положения закона не касаются североамериканских профессиональных спортивных лиг, которые не следуют кодексу WADA. Нарушителям грозит штраф в размере до $1 млн и лишение свободы на срок до 10 лет. Закон, впрочем, не нацелен на преследование отдельных спортсменов, уличенных в применении допинга.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила в ноябре 2020 года, что данный документ может стать механизмом борьбы с неугодными Вашингтону достижениями в мировом спорте. По ее мнению, не вызывает сомнений, что при принятии решений о применении "акта Родченкова" американцы будут руководствоваться преимущественно политическими мотивами.