В сборной России не видят причин дать Ефимовой право выступить на 200 м брассом на Играх

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Трехкратный олимпийский призер по плаванию Юлия Ефимова на Играх в Токио будет выступать на дистанции, на которую она отобралась в ходе чемпионата России. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

В четверг Ефимова заняла третье место в заплыве на 200 м брассом с результатом 2 минуты 24,16 секунды. Победила Евгения Чикунова (2.21,63), второй стала Мария Темникова (2.22,76). Норматив на Олимпийский игры в этой дисциплине - 2.25,52. Все три спортсменки выполнили норматив, но, согласно квоте, на Игры отобрались пловчихи, ставшие первой и второй. Ефимова выступит на Олимпийских играх на дистанции 100 м брассом, в понедельник на чемпионате России она стала второй в этой дисциплине, выполнив норматив.

"Почему она должна выступить на 200 м [брассом]? Я не понимаю этого вопроса, она отобралась на 100 м, на 200 м отобрались две девушки. По-моему все ясно, они отбирались по нормативу, абсолютно для всех одинаковые условия", - сказал он.

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро Ефимова выиграла две серебряные награды (100 м и 200 м брассом). На Играх-2012 спортсменка стала бронзовым призером на дистанции 200 м брассом. В активе 29-летней Ефимовой шесть золотых наград чемпионатов мира. На последнем мировом первенстве, проходившем летом 2019 года в южнокорейском Кванджу, россиянка выиграла золото, серебро и бронзу, победив на дистанции 200 м брассом. Также она побеждала на этой дистанции в 2013 и 2017 годах.