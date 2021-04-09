Сальников назвал состав российской команды пловцов на Олимпиаду боеспособным

По итогам чемпионата России в Казани в олимпийскую команду попали 30 человек.

"На этом чемпионате было множество рекордов, и это ожидалось, поскольку была серьезная битва за попадание в олимпийскую команду. Сейчас сильное напряжение у тех, кто попал, спало. 30 человек поедут на чемпионат Европы, и дальше по тем планам, которые у нас утверждены. Дальше сборы в Волгограде, Цахкадзоре, Владивостоке, надеюсь, в Осаке и дальше Токио", - сказал Сальников.

"Результатами я доволен. Конечно, были вещи, которые не всем удалось показать. Но [на Олимпиаду] отобралась боеспособная команда", - добавил он.

По итогам чемпионата России на Олимпиаде на дистанции 200 м брассом не выступит Юлия Ефимова, которая на этой дистанции три раза выигрывала золото чемпионата мира. "Решение по списку команды было принято президиумом федерации, список был озвучен. Для изменений должны быть веские основания, для этого надо отменить предыдущие решения, и я не думаю, что такое будет возможно. Мы за то, чтобы соблюдался спортивный принцип, и никто не оспаривает чемпионство, если спортсмен уступил кому-то сотые доли секунды", - отметил Сальников.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.