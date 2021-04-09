Шлеменко может провести бой против бразильца Сантоса

ТАСС, 9 апреля. Российский боец Александр Шлеменко может провести поединок против бразильца Марсио Сантоса 7 мая во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Марсио Сантос может стать соперником Александра. Для этого ему еще необходимо пройти медобследование", - сказал собеседник агентства.

В активе Сантоса 16 побед и пять поражений. Последний бой он провел в организации EFC, которая принадлежит Хабибу Нурмагомедову.

На счету Шлеменко 59 побед, 13 поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.