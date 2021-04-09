"Ак Барс" победил "Авангард" и сравнял счет в финальной серии Восточной конференции КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 9 апреля. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" на выезде обыграл омский "Авангард" со счетом 2:1 в четвертом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 392 зрителей в Балашихе, где омский клуб проводит домашние встречи.

В составе "Ак Барса" шайбы забросили Михаил Глухов (6-я минута) и Станислав Галиев (41). У "Авангарда" отличился Корбан Найт (60).

Счет в серии стал равным - 2-2. "Авангард" победил в гостях со счетом 3:1 и 2:0. Третья игра серии завершилась выездной победой "Ак Барса" - 2:1. Пятая игра пройдет 11 апреля в Казани.

"Авангард" и "Ак Барс" обыграли друг друга по два раза в завершившемся регулярном чемпионате. В плей-офф команды встретились в пятый раз. Трижды они противостояли друг другу в сериях второго раунда (2009, 2015, 2016), во всех этих случаях побеждал "Ак Барс". В 2019 году клубы встретились в первом раунде плей-офф, тогда сильнее оказался "Авангард".

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). "Ак Барс" по итогам регулярных чемпионатов ни разу не оставался вне зоны плей-офф, клуб из Казани является трехкратным обладателем Кубка Гагарина (2008/09, 2009/10, 2017/18). Высшим достижением "Авангарда" является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19).