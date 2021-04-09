Главный тренер сборной России по плаванию назвал состав на Олимпийские игры

КАЗАНЬ, 9 апреля. /ТАСС/. Стал известен состав сборной России по плаванию, который отправится на Олимпийские игры в Токио. Список спортсменов журналистам назвал главный тренер команды Сергей Чепик.

Состав был сформирован по итогам чемпионата России в Казани, который завершился 9 апреля.

Условия отбора на индивидуальных дистанциях выполнили: 50 м вольным стилем - Мария Каменева, Владимир Морозов, Климент Колесников; 100 м вольным стилем - Колесников, Андрей Минаков, Каменева; 200 м вольным стилем - Мартин Малютин, Иван Гирев; 400 м вольным стилем - Малютин, Александр Егоров, Анна Егорова, Анастасия Кирпичникова; 800 м вольным стилем - Егорова, Кирпичникова; 1500 м вольным стилем - Егоров, Кирилл Мартынычев, Кирпичникова; 100 м брассом - Кирилл Пригода, Антон Чупков, Евгения Чикунова, Юлия Ефимова; 200 м брассом - Чупков, Пригода, Чикунова, Мария Темникова; 100 м баттерфляем - Арина Суркова, Светлана Чимрова, Минаков, Михаил Вековищев; 200 м баттерфляем - Александр Кудашев; 400 м комплексом - Илья Бородин, Максим Ступин; 200 м комплексом - Андрей Жилкин, Бородин; 100 м на спине - Колесников, Евгений Рылов, Каменева, Анастасия Фесикова; 200 м на спине - Рылов.

Также в состав попали Елизавета Клеванович, Дарья Устинова, Александр Щеголев, Александр Красных, Илья Дружинин, Владислав Гринев, Владимир Морозов.

Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.