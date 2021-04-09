Российский штангист Бабаян показал третий результат в рывке на чемпионате Европы

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Россиянин Артур Бабаян завоевал малую бронзовую медаль в рывке на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 96 кг. Соревнования проходят в Москве.

Бабаян показал результат 167 кг в рывке. По сумме он занял шестое место - 359 кг (167 рывок + 192 толчок). Первым стал выступающий за Грузию Антон Плесной - 393 кг (180+213), второе место занял белорус Петр Асаёнок - 374 кг (172+202), третье - Акоп Мкртчян из Армении - 372 кг (160+212). Россиянин Георгий Купцов занял пятое место с результатом 368 кг (165+203).

18-летний Бабаян является победителем юниорского чемпионата Европы - 2019 в Израиле. На январском Кубке России в Старом Осколе он победил с результатом 363 кг (168+195).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.