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Баскетбольные еврокубки

Баскетболисты "Химок" проиграли "Олимпиакосу" в заключительном матче в Евролиге

Встреча завершилась со счетом 82:75 в пользу греческого клуба
Владислав Шарапов ("Химки") и Костас Слукас ("Олимпиакос") EPA-EFE/Georgia Panagopoulou
Описание
Владислав Шарапов ("Химки") и Костас Слукас ("Олимпиакос")
© EPA-EFE/Georgia Panagopoulou

ТАСС, 9 апреля. Российские "Химки" проиграли греческому "Олимпиакосу" со счетом 75:82 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков, в его активе 20 очков и 11 подборов. У "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник Эррик Макколлум - 17.

Команды завершили выступление в регулярном чемпионате и не вышли в плей-офф. "Олимпиакос" одержал 16 побед в 34 матчах, заняв 12-е место в турнирной таблице. "Химки" одержали четыре победы и заняли последнее, 18-е место.

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