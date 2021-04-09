Баскетболисты "Химок" проиграли "Олимпиакосу" в заключительном матче в Евролиге

ТАСС, 9 апреля. Российские "Химки" проиграли греческому "Олимпиакосу" со счетом 75:82 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Олимпиакоса" Александр Везенков, в его активе 20 очков и 11 подборов. У "Химок" больше всех очков набрал атакующий защитник Эррик Макколлум - 17.

Команды завершили выступление в регулярном чемпионате и не вышли в плей-офф. "Олимпиакос" одержал 16 побед в 34 матчах, заняв 12-е место в турнирной таблице. "Химки" одержали четыре победы и заняли последнее, 18-е место.