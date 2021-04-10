Закат звезды в стране восхода. У Ефимовой остался последний шанс взять олимпийское золото

По итогам чемпионата России спортсменка не сумела отобраться на Олимпиаду на дистанции 200 м брассом, на которой является действующей чемпионкой мира. На Играх в Токио она будет претендовать на медаль только на 100-метровке

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Предстоящие Олимпийские игры в Токио станут последними для звезды российского плавания Юлии Ефимовой. К завершению карьеры подталкивают и результаты: впервые за 13 лет на главный старт четырехлетия она поедет не в статусе первого номера команды.

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На завершившемся в пятницу в Казани чемпионате России Ефимова сумела отобраться только на одну личную олимпийскую дистанцию - 100 метров брассом, причем со второго места. На другой профильной дистанции - 200 метров - Ефимова стала третьей, уступив олимпийские лицензии 16-летней Евгении Чикуновой и 25-летней Марии Темниковой. Чикунова побеждала Ефимову и два года назад, во время отбора на чемпионат мира в Кванджу, однако в тот раз было принято решение не посылать совсем еще юную спортсменку на столь крупные соревнования. Сейчас оснований не брать Чикунову в Токио нет никаких. Она победила на обеих олимпийских дистанциях. Ефимова же победила только на 50 метрах, которые в олимпийскую программу не входят. "Почему она должна выступить на 200 метрах? - задался вопросом главный тренер сборной России Сергей Чепик, говоря о Ефимовой. - Я не понимаю этого вопроса, она отобралась на 100 м, на 200 м отобрались две другие девушки. По-моему, все ясно, они отбирались по нормативу, для всех действуют абсолютно одинаковые условия".

Аналогичного мнения придерживается и президент Всероссийской федерации плавания четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. Он подчеркнул, что критерии отбора одинаковы для всех и никаких исключений, в том числе для Ефимовой, никто делать не будет. Даже несмотря на все ее регалии. Смена приоритетов А их у спортсменки предостаточно. С 2009 года на чемпионатах мира Ефимова завоевала шесть золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые награды, у нее семь побед на чемпионатах Европы. В ее огромной коллекции недостает только одной важной медали - олимпийского золота. В 2008 году на Играх в Пекине ее лучшим результатом стало четвертое место, в Лондоне она взяла бронзу на 200-метровке, еще через четыре года - две серебряные медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. В Токио у Ефимовой будет только один реальный шанс зацепиться за победу - на дистанции 100 метров. Если Чикунова за оставшиеся три месяца не растеряет лидерство, с большой долей вероятности именно ей дадут место в комбинированной и смешанной эстафетах.

Впрочем, морально Ефимова уже готова к тому, что в ее карьере олимпийского золота так и не случится. "Отсутствие главной олимпийской награды уже не так меня беспокоит, - сказала она. - Да, олимпийская золотая медаль - большая моя мечта, к которой я всегда стремилась. Я еще буду бороться, пытаться, но, если честно, не очень расстроюсь, если в итоге не получится". Складывается впечатление, что Ефимова уже смирилась с мыслью о том, что она не лидер команды. Да и заботы у спортсменки, которая в Казани отметила 29-летие, уже не те, что у 16-летней Чикуновой, которая только начинает путь, который в свое время проделала ее старшая коллега. "Вот если бы мне разрешили приехать сюда с собакой, то мне было бы все равно сколько выступать, - сказала Ефимова. - В последнее время словно ничего не хочется делать, хочу просто лежать, гладить свою собаку, пить вино и отдыхать". Во всей этой истории смущает только одно: Ефимова является действующей чемпионкой мира на дистанции 200 метров брассом. Впрочем, в Кванджу ей победить помогло то, что ее главная соперница - двукратная олимпийская чемпионка из США Лилли Кинг - была дисквалифицирована за нарушение при прохождении поворота. Но руководство федерации и тренерский штаб сборной непреклонны: на этой дистанции выступят Чикунова и Темникова. Ефимова же уже не раз объявляла, что Игры в Стране восходящего солнца для нее станут последними в карьере. Возможно, она еще поборется за право выступить в Японии на чемпионате мира 2022 года. Затем можно будет сосредоточиться на создании семьи и заботе о собаке. Мужская сила

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