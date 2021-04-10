ЦСКА сыграет с "Фенербахче" в четвертьфинале плей-офф баскетбольной Евролиги

ТАСС, 10 апреля. Российский баскетбольный клуб ЦСКА встретится с турецким "Фенербахче" в четвертьфинале плей-офф Евролиги. Это стало известно после того, как германская "Бавария" обыграла в гостевом матче регулярного чемпионата испанскую "Барселону" (82:72).

"Бавария" одержала 21-ю победу в 34 матчах и гарантировала себе пятое место в турнирной таблице Евролиги. Шестым с 20 выигранными матчами стал испанский "Реал", опередивший "Фенербахче" за счет дополнительных показателей. Турецкий клуб сместился на седьмую строчку и в четвертьфинале плей-офф сыграет с ЦСКА, который ранее обеспечил себе второе место в турнирной таблице (21 победа в 33 матчах).