Гол Ничушкина принес "Колорадо" победу в матче НХЛ против "Анахайма"

Ничушкин отметился девятым забитым голом в текущем сезоне, всего на его счету 18 очков (девять голов + девять передач) в 39 матчах. Нападающий "Анахайма" Александр Волков не сумел отличиться.

"Колорадо" набрал 58 очков в 40 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Западного дивизиона. "Анахайм" с 31 очком после 41 игры занимает последнее, восьмое место.

Следующий матч команды проведут 12 апреля в Анахайме.

В другом матче дня "Вегас" обыграл "Аризону" со счетом 7:4, в начале третьего периода российский голкипер "Аризоны" Иван Просветов заменил Адина Хилла. Россиянин провел на площадке 18 минут 25 секунд и отразил три из четырех бросков по воротам. Российский защитник "Аризоны" Илья Любушкин результативными действиями не отметился и завершил матч с показателем полезности "-1".