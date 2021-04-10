СМИ: "Спартак" интересуется футболистом "Беневенто" Кальдиролой

ТАСС, 10 апреля. Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к защитнику итальянского "Беневенто" Луке Кальдироле. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По словам источника, красно-белые были заинтересованы в футболисте еще год назад, а сейчас возобновили интерес. Также на 30-летнего Кальдиролу претендует "Сампдория" и несколько других клубов. Действующий контракт итальянца с "Беневенто" заканчивается в июне 2021 года.

Кальдирола перешел в "Беневенто" из немецкого "Вердера" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил два гола.