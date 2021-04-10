{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

СМИ: "Спартак" интересуется футболистом "Беневенто" Кальдиролой

Контракт защитника заканчивается в июне 2021 года

ТАСС, 10 апреля. Московский футбольный клуб "Спартак" проявляет интерес к защитнику итальянского "Беневенто" Луке Кальдироле. Об этом сообщает портал Calciomercato.

По словам источника, красно-белые были заинтересованы в футболисте еще год назад, а сейчас возобновили интерес. Также на 30-летнего Кальдиролу претендует "Сампдория" и несколько других клубов. Действующий контракт итальянца с "Беневенто" заканчивается в июне 2021 года.

Кальдирола перешел в "Беневенто" из немецкого "Вердера" в январе 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 18 матчей, в которых он забил два гола.

Теги
Российский футбол
НХЛ
Вратарь "Рейнджерс" Георгиев признан третьей звездой дня в НХЛ
Первой звездой стал нападающий Райан О'Райлли из "Сент-Луиса"
Вратарь "Рейнджерс" Георгиев признан третьей звездой дня в НХЛ
Читать полностью