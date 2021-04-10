Вратарь "Рейнджерс" Георгиев признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 10 апреля. Российский голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев признан третьей звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на субботу "Рейнджерс" обыграли в гостях "Нью-Йорк Айлендерс" (4:1) в матче регулярного чемпионата. Георгиев отразил 31 из 32 бросков по воротам, впервые выйдя в основном составе за 11 последних игр.

Первой звездой дня признан нападающий Райан О'Райлли из "Сент-Луиса", который оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу в игре против "Миннесоты" (9:1).

Второй звездой дня стал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, который записал на свой счет один гол и две передачи в матче против "Нью-Джерси" (6:4).