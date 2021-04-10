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Футбол в России

СМИ: "Интер" и "Аталанта" интересуются футболистом "Рубина" Кварацхелией

Грузинский полузащитник выступает за казанский клуб с 2019 года

ТАСС, 10 апреля. Итальянские футбольные клубы "Интер" и "Аталанта" проявляют интерес к грузинскому полузащитнику казанского "Рубина" Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb.

Также 20-летним футболистом интересуются итальянские "Милан", "Ювентус", "Наполи" и германская "Боруссия" из Дортмунда. Ранее портал сообщал, что "Милан" поддерживает постоянный контакт с агентом Кварацхелии.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет €10 млн.

Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года, действующий контракт с клубом рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за казанскую команду, забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.

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