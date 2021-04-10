Россия выплатила WADA обязательный взнос за 2021 год в размере более $1 млн

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило от России обязательный ежегодный взнос за 2021 год в полном объеме. Об этом свидетельствует последний финансовый отчет WADA, оказавшийся в распоряжении ТАСС.

WADA определилось с размером ежегодного взноса России в бюджет организации в 2021 году

Размер взноса России в 2020 году составил $1 091 877. С каждым годом сумма взноса стран в бюджет WADA увеличивается примерно на 8%. В 2020 году Россия заплатила $1 015 977.

Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2021 году должны внести США ($2 931 923) и Канада ($1 465 962). Канада, как и Россия, также уже выплатила WADA положенную сумму.

В марте Российское антидопинговое агентство выплатило Всемирному антидопинговому агентству 400 тыс. швейцарских франков (около $432 тыс.) в качестве компенсации средств, затраченных в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Согласно решению CAS от 17 декабря РУСАДА должно в течение двух лет погасить расходы WADA в размере $1,27 млн, понесенные во время изучения подлинности данных, полученных из московской лаборатории в январе 2019 года. РУСАДА также обязали выплатить штраф в размере 10% от дохода за 2019 год или $100 тыс. (в зависимости от того, что меньше). В настоящее время стороны согласовывают размер штрафа.