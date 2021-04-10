СМИ: клубы КХЛ интересуются одним из лучших бомбардиров чемпионата Финляндии Кестнером

ТАСС, 10 апреля. Несколько клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проявляют интерес к американскому нападающему финского ТПС Джошу Кестнеру. Об этом сообщает финская газета Iltalehti.

В нынешнем сезоне 27-летний Кестнер провел 58 матчей, в которых набрал 49 (24 гола + 25 передач) очков, а его клуб идет на третьей строчке чемпионата Финляндии, набрав 106 очков. Этот сезон стал первым для американца в Европе. В зачете бомбардиров финской лиги он идет вторым, а также является третьим снайпером чемпионата.

Ранее Кестнер выступал в североамериканских лигах. В сезоне-2018/19 он в составе "Ньюфаундленда" стал обладателем Кубка Келли - награды, вручаемой победителю плей-офф чемпионата Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL). В сезоне-2019/20 выступал в ECHL за "Толедо", в составе которого провел 58 матчей и набрал 73 (33+40) очка.