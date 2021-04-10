Четырехкратная олимпийская чемпионка гимнастка Байлз может принять участие в Играх-2024

ТАСС, 10 апреля. Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз рассматривает возможность участия в Играх 2024 года в Париже. Комментарий спортсменки приводит агентство Reuters.

"Сейчас я сосредоточена на Олимпийских играх в Токио, - сказала 24-летняя Байлз. - После этого у нас запланирован тур, и я действительно жду возможности объехать США со всеми девушками из команды и провести этот тур по 36 городам. В том, что будет после, я уже не так уверена, потому что [мои тренеры] Сесиль и Лоран из Парижа, и они вроде как убедили меня в продолжить карьеру до Игр 2024 года".

"Но вы же знаете, что главная цель - Олимпиада, которая пройдет в 2021 году, затем - тур, а потом уже посмотрим", - добавила спортсменка.

На счету Байлз 25 медалей чемпионатов мира, из них 19 - золотые. Американка является рекордсменом первенств мира по обоим показателям. Помимо четырех олимпийских золотых медалей, на ее счету бронза Игр. По общему количеству наград на Олимпийских играх и чемпионатах мира (30) в истории спортивной гимнастике она уступает только Ларисе Латыниной (32).

Олимпийские игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.