СМИ: Ибрагимович подпишет контракт с "Миланом" в течение недели

ТАСС, 10 апреля. Шведский футболист итальянского "Милана" Златан Ибрагимович подпишет новое соглашение с клубом в течение недели. Об этом сообщает портал Todomercato.

По информации источника, 39-летний швед и "Милан" достигли соглашения о новом контракте, о котором будет объявлено в начале следующей недели.

Ибрагимовичу 39 лет, он выступает за "Милан" с 2020 года, в текущем сезоне чемпионата Италии на его счету 15 мячей в 16 матчах. На протяжении карьеры Ибрагимович выигрывал чемпионаты Нидерландов ("Аякс"), Италии ("Интер", "Милан"), Испании ("Барселона"), Франции (ПСЖ), кубки и суперкубки этих стран. В Англии форвард выступал за "Манчестер Юнайтед", в составе которого стал победителем Лиги Европы.