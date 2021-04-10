СМИ: дортмундская "Боруссия" интересуется футболистом "Баварии" Боатенгом

ТАСС, 10 апреля. Футбольный клуб "Боруссия" из Дортмунда проявляет интерес к защитнику мюнхенской "Баварии" Жерому Боатенгу. Об этом сообщает портал Sportbuzzer.

Ожидается, что "Бавария" не станет продлевать контракт с 32-летним футболистом, таким образом он выйдет на рынок свободных агентов.

По данным журнала Sport Bild, Боатенгом также интересуются английский "Тоттенхэм" и испанская "Барселона". Кроме того, появлялась информация о том, что защитник может вернуться в "Герту" или уехать в США.

Боатенг в составе "Баварии" стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным победителем Кубка и Суперкубка Германии, по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В составе английского "Манчестер Сити" Боатенг становился обладателем Кубка Англии (2011). В нынешнем сезоне на его счету 31 матч за "Баварию" в разных турнирах, в которых он забил два гола и сделал одну передачу.

В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года, а также бронзовым призером первенств мира (2010) и Европы (2012).