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Зимние олимпийские виды спорта

Участниками Югорского лыжного марафона стали более 3,2 тыс. человек

Это рекорд за все время проведения данных соревнований
© Алексей Черенков/ТАСС

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 апреля. /ТАСС/. Участие в Югорском лыжном марафоне в Ханты-Мансийске приняли более 3,2 тыс. человек, что является рекордом за все время проведения данных соревнований. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Сергей Артамонов.

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В 2019 году Югорский лыжный марафон побил рекорд одновременного массового старта участников забега на 50 км - более 2,5 тыс. человек. В 2020 году власти Югры отменили мероприятие из-за пандемии коронавируса.

"VIII международный Югорский лыжный марафон уже история: более 3 200 участников, звезд лыжных гонок и биатлона", - написал Артамонов.

Марафон прошел 10 апреля, победителем на дистанции 50 км свободным стилем стал чемпион мира Александр Большунов. В программе марафона также были дистанции 5 км и 25 км.

Марафон проводится с 2013 года, организаторами гонки выступают правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, АУ "Юграмегаспорт", Федерация лыжных гонок Югры в партнерстве с банком "Открытие".

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