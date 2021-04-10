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Летние олимпийские виды спорта

Гандболистки "Ростов-Дона" уступили "Вайперсу" в первой игре четвертьфинала Лиги чемпионов

Ответная встреча пройдет 11 апреля

ТАСС, 10 апреля. Женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" проиграл норвежскому "Вайперсу" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 34:27 в пользу норвежского клуба.

Игра прошла в Ростове-на-Дону, номинальным хозяином площадки был "Вайперс". Ответная встреча пройдет также в Ростове-на-Дону 11 апреля. Причиной проведения двух матчей в России являются действующие в Норвегии коронавирусные ограничения.

Полуфиналисты турнира определяются по сумме двух встреч. В турнире также принимает участие московский ЦСКА, который 3 апреля в первом матче в гостях проиграл румынскому клубу "КСМ Бухарест" со счетом 27:32, ответный матч пройдет в воскресенье.

Финал турнира запланирован на 30 мая.

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Летние олимпийские виды спорта
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