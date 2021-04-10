Юбилейный турнир AMC Fight Nights пройдет 11 апреля без зрителей

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Юбилейный турнир российской организации AMC Fight Nights пройдет без зрителей в Москве на сутки позже запланированной даты. Об этом ТАСС сообщили в лиге.

Как ранее сообщал ТАСС, турнир должен был состояться в субботу в Москве, но был отменен за несколько часов до начала.

"Турнир перенесен на 11 апреля. Он пройдет без зрителей", - сказал собеседник агентства.

В рамках соревнований запланированы два титульных боя. По информации ТАСС, пока ни один из бойцов не отказался от участия в турнире после переноса.