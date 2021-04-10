Лидер чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" в большинстве проиграл "Лидсу"

ТАСС, 10 апреля. "Манчестер Сити" проиграл "Лидсу" со счетом 1:2 в домашнем матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Гол у хозяев на 76-й минуте забил Ферран Торрес, в составе "Лидса" дважды отличился Стюарт Даллас (42, 90+1). Защитник гостей Лиам Купер получил прямую красную карточку на первой добавленной к первому тайму минуте.

"Манчестер Сити" прервал шестиматчевую победную серию во всех турнирах. Последний раз команда потеряла очки 7 марта в домашнем матче чемпионата Англии, уступив дома "Манчестер Юнайтед" (0:2).

"Манчестер Сити" с 74 очками после 32 игр занимает первое место в турнирной таблице АПЛ. Занимающий второе место "Манчестер Юнайтед" имеет на две игры меньше, отставание составляет 14 очков. "Лидс" с 45 очками в 31 матче располагается на девятой позиции.

В следующем туре "Манчестер Сити" в гостях 21 апреля сыграет с "Астон Виллой", "Лидс" 19 апреля примет "Ливерпуль". "Манчестер Сити" 14 апреля проведет в гостях ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии", а 17 апреля сыграет на выезде против "Челси" в полуфинале Кубка Англии.