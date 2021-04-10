В "Химках" рассказали о характере травмы Глушакова

ТАСС, 10 апреля. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков получил небольшое растяжение в матче против "Тамбова". Об этом рассказал главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс" .

Гол Глушакова принес "Химкам" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России

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В субботу "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушаков забил гол на 59-й минуте, на 83-й он был заменен.

"Что с Глушаковым? Что-то с боковыми связками. Небольшое растяжение", - сказал Черевченко.

Глушакову 34 года, он выступает за "Химки" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.