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Футбол в России

В "Химках" рассказали о характере травмы Глушакова

Футболист получил повреждение в матче против "Тамбова"

ТАСС, 10 апреля. Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков получил небольшое растяжение в матче против "Тамбова". Об этом рассказал главный тренер "Химок" Игорь Черевченко, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В субботу "Химки" обыграли "Тамбов" со счетом 1:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Глушаков забил гол на 59-й минуте, на 83-й он был заменен.

"Что с Глушаковым? Что-то с боковыми связками. Небольшое растяжение", - сказал Черевченко.

Глушакову 34 года, он выступает за "Химки" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 17 матчей, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

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