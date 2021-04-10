Гайтюкевич и Андрианов вошли в состав сборной России по бобслею для подготовки к Олимпиаде

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Чемпионы России по бобслею Ростислав Гайтюкевич и Максим Андрианов вошли в состав национальной команды, которая в июне начнет централизованную подготовку к олимпийскому сезону. Об этом ТАСС сообщил старший тренер сборной России Павел Щегловский.

Гайтюкевич на завершившемся в субботу чемпионате России занял первое место в состязаниях экипажей бобов-двоек и второе - в четверках. Андрианов был вторым в двойках и первым в четверках. Экипажи пилота Алексея Стульнева дважды становились бронзовыми призерами.

"По итогам сезона на централизованную подготовку у нас попадают Гайтюкевич, Андрианов и Стульнев, - сказал Щегловский. - Александр Касьянов не попал в тройку призеров, которая гарантирует путевку на централизованные сборы. Но я думаю, что тренерский совет примет решение о его включении, принимая во внимание то, что для этого спортсмена это был первый старт после большого перерыва".

37-летний Касьянов, вернувшийся в спорт после двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи, на чемпионате России был четвертым в четверках и пятым в двойках.

Многолетний лидер женской сборной Надежда Сергеева, ставшая в субботу в бобах-двойках четвертой, по словам тренера, будет привлечена к централизованной подготовке к олимпийскому сезону. "Сергеева заняла второй место в монобобе, - напомнил Щегловский. - Также в команду будет включена чемпионка России в двойках Анастасия Макарова, показавшая отличный результат в субботу, а также призеры Любовь Черных и Алена Осипенко. Что касается чемпионки страны в монобобе Александры Тарасовой, то пока я не могу подтвердить ее включение в качестве пилота".

Первый тренировочный сбор национальной команды, как сказал тренер, должен начаться 10 июня на федеральной базе "Юг-Спорт" в Сочи. Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.