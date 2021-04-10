{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

"Уфа" под руководством Стукалова одержала первую победу в чемпионате России с декабря

Уфимский клуб победил дома со счетом 3:0 грозненский "Ахмат"
Футболисты "Уфы" Александр Щербак/ТАСС
Описание
Футболисты "Уфы"
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 10 апреля. "Уфа" одержала победу над грозненский "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

Голы забили Филип Мрзляк (13-я минута), Вилькер Анхель (автогол, 36) и Неманья Милетич (54).

В пятницу "Уфа" объявила о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил на этом посту Рашида Рахимова.

7 апреля команды встречались в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России, тогда домашнюю победу одержал "Ахмат" (1:0).

До игры с "Ахматом" последнюю победу в чемпионате России "Уфа" одержала 6 декабря, в гостях обыграв "Ростов" (1:0) в матче 17-го тура. После этого команда потерпела шесть поражений и один матч завершила вничью.

"Уфа" с 17 очками в 25 матчах поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский "Арсенал", идущий 15-м, имеет столько же очков, но провел на одну игру меньше. "Ахмат" с 32 очками занимает 11-е место. В следующем туре "Ахмат" 17 апреля примет подмосковные "Химки", "Уфа" 18 апреля сыграет на выезде против "Спартака".

Чемпионат России по футболу сезона-2020/21
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24156355-2151
2Спартак24145549-2847
3Локомотив24134732-2643
4ЦСКА24134742-2543
5Динамо24133836-2642
6Рубин24124833-2940
7Сочи24117638-2640
8Химки25115931-3438
9Ростов24114932-2637
10Краснодар241041044-3534
11Ахмат25951127-3232
12Урал24611722-3029
13Ротор24461412-3818
14Уфа25451618-4117
15Арсенал24451519-4217
16Тамбов25341815-4613

 

Теги
Российский футбол
НХЛ
The Athletic назвал возможные варианты нового контракта Овечкинка с "Вашингтоном"
Действующее соглашение 35-летнего форварда истекает по окончании сезона
The Athletic назвал возможные варианты нового контракта Овечкинка с "Вашингтоном"
Читать полностью