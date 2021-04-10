"Уфа" под руководством Стукалова одержала первую победу в чемпионате России с декабря

ТАСС, 10 апреля. "Уфа" одержала победу над грозненский "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".
Голы забили Филип Мрзляк (13-я минута), Вилькер Анхель (автогол, 36) и Неманья Милетич (54).
В пятницу "Уфа" объявила о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил на этом посту Рашида Рахимова.
7 апреля команды встречались в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России, тогда домашнюю победу одержал "Ахмат" (1:0).
До игры с "Ахматом" последнюю победу в чемпионате России "Уфа" одержала 6 декабря, в гостях обыграв "Ростов" (1:0) в матче 17-го тура. После этого команда потерпела шесть поражений и один матч завершила вничью.
"Уфа" с 17 очками в 25 матчах поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский "Арсенал", идущий 15-м, имеет столько же очков, но провел на одну игру меньше. "Ахмат" с 32 очками занимает 11-е место. В следующем туре "Ахмат" 17 апреля примет подмосковные "Химки", "Уфа" 18 апреля сыграет на выезде против "Спартака".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|15
|6
|3
|55-21
|51
|2
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|49-28
|47
|3
|Локомотив
|24
|13
|4
|7
|32-26
|43
|4
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|42-25
|43
|5
|Динамо
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Рубин
|24
|12
|4
|8
|33-29
|40
|7
|Сочи
|24
|11
|7
|6
|38-26
|40
|8
|Химки
|25
|11
|5
|9
|31-34
|38
|9
|Ростов
|24
|11
|4
|9
|32-26
|37
|10
|Краснодар
|24
|10
|4
|10
|44-35
|34
|11
|Ахмат
|25
|9
|5
|11
|27-32
|32
|12
|Урал
|24
|6
|11
|7
|22-30
|29
|13
|Ротор
|24
|4
|6
|14
|12-38
|18
|14
|Уфа
|25
|4
|5
|16
|18-41
|17
|15
|Арсенал
|24
|4
|5
|15
|19-42
|17
|16
|Тамбов
|25
|3
|4
|18
|15-46
|13