"Уфа" под руководством Стукалова одержала первую победу в чемпионате России с декабря

ТАСС, 10 апреля. "Уфа" одержала победу над грозненский "Ахматом" со счетом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Уфе на стадионе "Нефтяник".

Голы забили Филип Мрзляк (13-я минута), Вилькер Анхель (автогол, 36) и Неманья Милетич (54).

В пятницу "Уфа" объявила о назначении на пост главного тренера Алексея Стукалова, который сменил на этом посту Рашида Рахимова.

7 апреля команды встречались в четвертьфинальном матче Бетсити - Кубка России, тогда домашнюю победу одержал "Ахмат" (1:0).

До игры с "Ахматом" последнюю победу в чемпионате России "Уфа" одержала 6 декабря, в гостях обыграв "Ростов" (1:0) в матче 17-го тура. После этого команда потерпела шесть поражений и один матч завершила вничью.

"Уфа" с 17 очками в 25 матчах поднялась на 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Тульский "Арсенал", идущий 15-м, имеет столько же очков, но провел на одну игру меньше. "Ахмат" с 32 очками занимает 11-е место. В следующем туре "Ахмат" 17 апреля примет подмосковные "Химки", "Уфа" 18 апреля сыграет на выезде против "Спартака".