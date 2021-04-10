Штангист Наниев завоевал бронзу на чемпионате Европы в весовой категории до 109 кг

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Россиянин Тимур Наниев завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в весовой категории до 109 кг. Соревнования проходят в Москве.

Наниев показал результат 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке). Первым стал серебряный призер чемпионата мира украинец Дмитрий Чумак (407 кг, 181+226), второе место занял болгарин Христо Христов (406 кг, 186+220). Россиянин Хас-Магомед Балаев занял восьмое место (381 кг, 175+206).

Наниеву 26 лет, он является серебряным призером чемпионата Европы 2014 года. На январском Кубке России в Старом Осколе он победил с результатом 385 кг (175+210). 20-летний Балаев занял тогда второе место, набрав в сумме 382 кг (172+210).

Для мужской сборной России эта медаль стала первой в двоеборье на чемпионате Европы. В общем зачете турнира лидирует сборная Украины, в активе которой четыре золотые и одна бронзовая медаль. Второе место занимает сборная Болгарии (3-3-1), третье - команда Армении (2-1-3). Сборная России занимает 10-е место (0-4-3).

Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве завершится 11 апреля.