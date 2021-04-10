The Athletic назвал возможные варианты нового контракта Овечкинка с "Вашингтоном"

ТАСС, 10 апреля. Портал The Athletic опубликовал три возможных варианта нового контракта российского форварда Александра Овечкина с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон".

Действующий контракт 35-летнего Овечкина с "Вашингтоном" истекает по окончании сезона.

Портал полагает, что Овечкин может подписать либо четырехлетний контракт со среднеарифметической зарплатой в $9,25 млн, либо на два года и $9,75 млн, либо на год и $9 млн.

Овечкин является воспитанником московского хоккейного клуба "Динамо". Россиянин был задрафтован "Вашингтоном" в 2004 году под общим первым номером, с 2005 года нападающий выступает в НХЛ за столичный клуб, в 2008 году он подписал контракт на 13 лет на общую сумму $124 млн. Российский форвард трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.