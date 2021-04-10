Штангист Наниев заявил, что бронза чемпионата Европы добавит ему уверенности на Олимпиаде

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Российский штангист Тимур Наниев, выигравший бронзовую медаль на чемпионате Европы в Москве в весовой категории до 109 кг, считает, что эта награда добавит ему уверенности на Олимпийских играх в Токио. Об этом он рассказал журналистам.

"Когда я готовился к прошлогоднему апрельскому чемпионату Европы, который отменили, то был в куда лучшей форме, каждый последующий перенос соревнований отнимал у меня силы и добавлял психологической усталости, - сказал Наниев. - Эта бронза пока является для меня максимальным результатом. Но она мне даст больше уверенности и поможет лучше подготовиться к Олимпиаде".

Наниев является единственным обладателем олимпийской лицензии в мужской команде России, только у него есть возможность выступить на Олимпиаде в Японии. "Я понимаю, что на мне лежит такая большая ответственность, будем тренироваться и сделаем все, что в наших силах, - сказал спортсмен. - Я не обращаю внимания на все разговоры о том, что Олимпиаду могут отменить из-за коронавируса, просто готовлюсь к ней".

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.