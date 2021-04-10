Писаревский: штангист Наниев по своему потенциалу готов бороться за медаль на Играх

26-летний Наниев в субботу выиграл бронзу чемпионата Европы в Москве, показав результат 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке).

"Тимур очень скромный человек, и он скрыл от журналистов то, что у него были проблемы с ногой при подготовке к соревнованиям, и у нас даже были сомнения, сможет ли он соревноваться здесь, - рассказал Писаревский. - Он у нас единственный кандидат на Олимпиаду, успешно прошел рейтинговые турниры. Мы надеемся, что в Токио он сумеет показать результаты на порядок выше, чем здесь, Тимур способен на большее, здесь его сдерживала незалеченная нога".

"Я очень надеюсь на этого очень скромного и очень трудолюбивого спортсмена. Тимур способен добавить по 10 кг к сегодняшнему результату. И в Токио он поедет биться не за место в пятерке-шестерке, а за олимпийскую медаль", - добавил тренер.

Следующий тренировочный сбор сборной России, по словам Писаревского, стартует 11 мая. Спортсмены начнут готовиться к чемпионату России, который пройдет с 6 по 13 июня в Новосибирске.

"Я являюсь сторонником того, что ради более качественной подготовки к Олимпиаде оставить за Тимуром право пропустить чемпионат России. Он и так явный лидер. Если ему нужно дать возможность залечить трудовые раны, то надо уступить ему. Пусть готовится, он же у нас один, его надо беречь и лелеять", - заключил Писаревский.