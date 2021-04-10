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Летние олимпийские виды спорта

Московское "Динамо" впервые с 2008 года стало чемпионом России по волейболу

В финальном матче бело-голубые обыграли петербургский "Зенит" со счетом 3-1
Волейболисты московского "Динамо" Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Волейболисты московского "Динамо"
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московское "Динамо" обыграло петербургский "Зенит" в финальном матче чемпионата России по волейболу - Суперлиги-Париматч.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24) в пользу московской команды. Ранее в субботу в матче за третье место новосибирский "Локомотив" оказался сильнее кемеровского "Кузбасса" со счетом 3-1 (24:26, 25:23, 25:13, 25:21). Все матчи "Финала шести" проходили на площадке московского "Динамо", ставшего лучшим на предварительном этапе.

"Динамо" и "Зенит" в качестве финалистов турнира квалифицировались в Лигу чемпионов следующего сезона, также в турнир отобрался занявший третье место "Локомотив". "Кузбасс" в следующем сезоне примет участие в Кубке Европейской конфедерации волейбола (втором по значимости европейском турнире). В Кубке вызова сыграет казанский "Зенит", который в пятницу в матче за пятое место обыграл "Факел" из Нового Уренгоя со счетом 3-1 (25:21, 23:25, 25:15, 25:19).

"Динамо" стало трехкратным чемпионом России. Последний раз бело-голубые выигрывали национальное первенство в сезоне-2007/08, также на счету команды золото в сезоне-2005/06. В активе "Динамо" по три победы в Кубке Европейской конфедерации волейбола и Кубке России, дважды клуб выигрывал Суперкубок России.

Петербургский "Зенит" основан в 2017 году, клуб во второй раз стал серебряным призером чемпионата страны. Также команда трижды становилась второй в Кубке России, один раз - в Кубке Европейской конфедерации волейбола.

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