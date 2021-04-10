Штангистка Ахмерова посвятила победу на чемпионате Европы в Москве своей матери

21-летняя Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг, показала результат 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Второе место заняла спортсменка сборной Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138), третьей стала еще одна представительница России Дарья Рязанова (240 кг, 105+135). Для женской сборной России золотая медаль Ахмеровой стала первой в двоеборье на чемпионате Европы.

"Сразу после победы мне позвонила мама и поздравила меня с этим успехом, сказала, что гордится мною. А я старалась, чтобы все было как положено. Посвящаю награду маме, которую зовут Любовь", - заметила Ахмерова.

"Я бы не сказала, что золото мне далось легко, борьба была, конечно. Эту победу можно назвать и тактической, когда в толчке я заказала изначально высокий вес и вынудила соперниц нервничать и ошибаться", - продолжила спортсменка.

В 2019 году Ахмерова выиграла юниорский чемпионат мира в составе сборной Казахстана. "А потом решили начать все заново, в России. Я приехала и поступила в Приволжскую академию спорта в Казани, начала учиться. И начала уже пробиваться в сборную", - рассказала чемпионка Европы.