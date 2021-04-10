{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Третьяк: хоккеисты СКА выглядели предпочтительнее ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Петербургский клуб одержал победу в третьем овертайме со счетом 3:2
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Игроки СКА смотрелись интереснее столичных армейцев в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

На эту тему
СКА одержал вторую победу над ЦСКА и сократил отставание в финале Западной конференции КХЛ
СКА одержал вторую победу над ЦСКА и сократил отставание в финале Западной конференции КХЛ

СКА выиграл в Москве у ЦСКА в третьем овертайме со счетом 3:2, счет в серии стал 3-2 в пользу столичных армейцев.

"Играли два равных соперника, - сказал Третьяк. - Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Все-таки проигрывали 0-3 [в серии], потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается. Конечно, ЦСКА по составу выглядит посолиднее".

"Никто не знает, как дальше серия сложится. Шансы на победу есть у обеих команд", - добавил он.

Третьяк назвал хоккеистов, которые ему понравились в субботнем матче. "[Василий] Подколзин, [Мальте] Стремваль - очень хороший, активный. Хотелось бы, чтобы российские вратари играли [в полуфинале] друг против друга (ворота ЦСКА и СКА защищают шведы Магнус Хелльберг и Ларс Юханссон соответственно). Семь вратарей наших в НХЛ - такого никогда не было, но хотелось бы наших вратарей здесь видеть, так как у нас чемпионат мира впереди", - подчеркнул Третьяк.

Шестой матч команд пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

Теги
КХЛ
Футбол в Испании
"Реал" победил "Барселону" и возглавил таблицу чемпионата Испании по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридского клуба
"Реал" победил "Барселону" и возглавил таблицу чемпионата Испании по футболу
Читать полностью