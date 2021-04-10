Третьяк: хоккеисты СКА выглядели предпочтительнее ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

СКА выиграл в Москве у ЦСКА в третьем овертайме со счетом 3:2, счет в серии стал 3-2 в пользу столичных армейцев.

"Играли два равных соперника, - сказал Третьяк. - Мне даже больше СКА понравился, у него было больше моментов. Все-таки проигрывали 0-3 [в серии], потом проявили характер, выиграли два матча подряд, поэтому интрига остается. Конечно, ЦСКА по составу выглядит посолиднее".

"Никто не знает, как дальше серия сложится. Шансы на победу есть у обеих команд", - добавил он.

Третьяк назвал хоккеистов, которые ему понравились в субботнем матче. "[Василий] Подколзин, [Мальте] Стремваль - очень хороший, активный. Хотелось бы, чтобы российские вратари играли [в полуфинале] друг против друга (ворота ЦСКА и СКА защищают шведы Магнус Хелльберг и Ларс Юханссон соответственно). Семь вратарей наших в НХЛ - такого никогда не было, но хотелось бы наших вратарей здесь видеть, так как у нас чемпионат мира впереди", - подчеркнул Третьяк.

Шестой матч команд пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.