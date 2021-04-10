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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Чемпионка Европы штангистка Ахмерова не расстроена тем, что пропустит Олимпиаду в Токио

Спортсменка лишена такой возможности, так как до 2019 года выступала за сборную Казахстана

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Победительница чемпионата Европы по тяжелой атлетике россиянка Дарья Ахмерова спокойно относится к тому, что не имеет возможности претендовать на участие в Олимпиаде в Токио. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

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Согласно правилам олимпийского отбора, на участие в Олимпийских играх в Токио могут претендовать только те спортсмены, которые успешно выступали на протяжении двух лет в квалификационных турнирах. Ахмерова, еще в 2019 году выступавшая за сборную Казахстана, из-за перехода лишена возможности долгое время выступать на соревнованиях за свою новую страну.

"То, что я не поеду в этом году на Олимпиаду, отношусь к этому спокойно. Еще есть 2024 год", - заметила Ахмерова. В 2024 году в Париже пройдут очередные летние Олимпийские игры.

В настоящее время только три российские спортсменки имеют олимпийские лицензии. Это Любовь Соболь, Светлана Ершова и Кристина Новицкая. Одна из этих тяжелоатлеток получит право поехать на Игры в Японию, которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

21-летняя Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг, в субботу показала результат 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Второе место заняла спортсменка сборной Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138), третьей стала еще одна представительница России Дарья Рязанова (240 кг, 105+135). Для женской сборной России золотая медаль Ахмеровой стала первой в двоеборье на чемпионате Европы.

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