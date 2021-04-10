Штангистка Рязанова считает бронзу чемпионата Европы ступенькой к более ценным наградам

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Дарья Рязанова не намерена успокаиваться на достигнутом и будет продолжать тренироваться, чтобы в будущем добиться более серьезных успехов. Об этом она рассказала журналистам.

20-летняя Рязанова, выступающая в весовой категории до 87 кг, на европейском первенстве в Москве показала результат 240 кг (105 кг в рывке + 135 кг в толчке).

"Бронза чемпионата Европы - это ступенька к другим наградам более ценного достоинства. Будем работать над этим", - сказала Рязанова.

"Насколько я была готова на данный момент, то и выполнила. Сумела реализовать пять подходов из шести, что считаю вполне удачным. Борьба была очень напряженная, каждый соперник поднял сегодня то, на что был способен. Эмоционально и физически", - добавила спортсменка.

Спортсменка отметила, что она и тренеры довольны результатом. "Это самое главное. Я показала здесь свою лучшую сумму и улучшила свой результат, который показала на Кубке России, на восемь килограммов. Очень здорово, что нам удалось выступить на чемпионате Европы, который проходит в Москве. Меня берет гордость, тем более это мое первое взрослое европейское первенство, раньше я выступала по юношам и юниорам", - заключила Рязанова.