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Чемпионат Европы по тяжелой атлетике

Аниканов: двойной успех штангисток Ахмеровой и Рязановой на чемпионате Европы закономерен

Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике назвал спортсменок "надеждами на медальное будущее"

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по тяжелой атлетике Геннадий Аниканов не считает неожиданным двойной успех своих подопечных Дарьи Ахмеровой и Дарьи Рязановой на чемпионате Европы в весовой категории до 87 кг. Об этом Аниканов сообщил журналистам.

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21-летняя Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг, показала результат 246 кг (108 кг в рывке + 138 кг в толчке). Второе место заняла спортсменка сборной Молдавии Елена Чилчич (245 кг, 107+138), третьей стала россиянка Дарья Рязанова (240 кг, 105+135). Для женской сборной России золотая медаль Ахмеровой стала первой в двоеборье на чемпионате Европы.

"Случилось то, что и должно было случиться, мы ждали этого успеха и шли к нему. Надежды основные связывали с категориями до 76 и 87 кг. В первой категории все помнят, что случилось, но во второй все сложилось так, как нам надо. Медали достались в упорной борьбе", - заметил Аниканов.

В весовой категории до 76 кг Яна Сотиева сумела поднять штангу и опередить всех соперниц, однако судьи, к удивлению всех российских тренеров, не засчитали ей победный подход, после чего россиянка опустилась на итоговое второе место.

"Я доволен и бронзовой наградой, потому что Даша Рязанова по сравнению с Кубком России добавила приличную сумму, и это очень хорошо. Она, как и Ахмерова, Яна Сотиева, да и другие молодые девчонки - это наши надежды на медальное будущее, на Олимпиаду 2024 года", - заключил тренер.

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