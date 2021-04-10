Аниканов: российские штангистки на чемпионате Европы в Москве перевыполнили медальный план

На чемпионате Европы в Москве осталось разыграть два комплекта наград в супертяжелых весовых категориях. Состязания пройдут в воскресенье, в женском турнире российская команда представлена не будет. Таким образом, хозяйки соревнований уже завершили свои выступления на домашних соревнованиях, завоевав одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды. В медальном зачете россиянки идут на третьем месте, уступая только сборным Украины (3-0-0) и Румынии (2-0-2).

"На самом деле мы планировали на этом чемпионате Европы выиграть одно золото, три серебра и две бронзы. На следующий год будем планировать уже два золота. Если в целом оценивать выступление команды, то я бы поставил четверку по пятибалльной системе. Все-таки не все получилось", - сказал Аниканов.

"Я не буду говорить сейчас, что кто-то подвел здесь команду. Хотя выступления некоторых спортсменок вызвали у нас определенные вопросы, которые будем решать. Но эти спортсменки первый раз в жизни выступали за взрослую сборную, перейдя в нее из молодежки. Вот некоторые накладки и произошли", - сказал тренер.