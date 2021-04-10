Аниканов: российские штангистки на чемпионате Европы в Москве перевыполнили медальный план

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Женская сборная России по тяжелой атлетике на чемпионате Европы в Москве перевыполнила заявленный перед соревнованиями медальный план. Об этом сообщил журналистам главный тренер национальной команды Геннадий Аниканов.
На чемпионате Европы в Москве осталось разыграть два комплекта наград в супертяжелых весовых категориях. Состязания пройдут в воскресенье, в женском турнире российская команда представлена не будет. Таким образом, хозяйки соревнований уже завершили свои выступления на домашних соревнованиях, завоевав одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды. В медальном зачете россиянки идут на третьем месте, уступая только сборным Украины (3-0-0) и Румынии (2-0-2).
"На самом деле мы планировали на этом чемпионате Европы выиграть одно золото, три серебра и две бронзы. На следующий год будем планировать уже два золота. Если в целом оценивать выступление команды, то я бы поставил четверку по пятибалльной системе. Все-таки не все получилось", - сказал Аниканов.
"Я не буду говорить сейчас, что кто-то подвел здесь команду. Хотя выступления некоторых спортсменок вызвали у нас определенные вопросы, которые будем решать. Но эти спортсменки первый раз в жизни выступали за взрослую сборную, перейдя в нее из молодежки. Вот некоторые накладки и произошли", - сказал тренер.
Золото России принесла Дарья Ахмерова, выступающая в весовой категории до 87 кг. Серебряные медали выиграли Кристина Соболь (до 49 кг), Светлана Ершова (до 55 кг), Ольга Тё (до 59) и Яна Сотиева (до 76). Бронзовые награды достались Анастасии Анзоровой (до 64 кг), Анастасии Романовой (до 76 кг) и Дарье Рязановой (до 87 кг).
"Да, если бы Анастасия Романова выступала здесь в привычной для себя категории до 71 кг, то обязательно выиграла бы золотую медаль. Но ее бронза в олимпийской категории до 76 кг круче, чем золото в неолимпийской категории до 71 кг. Настя будет получать за бронзу стипендию, а за неолимпийскую категорию она ничего бы не получала. Я считаю такое несправедливым, но это так", - заключил Аниканов.